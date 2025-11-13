Grand Slam of Darts heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Deutsches Achtelfinale!

SPORT1 13.11.2025 • 17:00 Uhr Der Grand Slam of Darts geht in die heiße Phase. Aus deutscher Sicht kommt es zu einem absoluten Highlight - SPORT1 ist live dabei.

Der Grand Slam of Darts befindet sich in der K.o.-Phase! Am Donnerstag kommt es schon zu Beginn der Abendsession zum mit Spannung erwarteten deutschen Duell zwischen Lukas Wenig und Niko Springer - SPORT1 begleitet das gesamte Turnier täglich live im Free-TV und im Livestream.

Wie am Mittwoch stehen auch heute vier Spiele auf dem Programm. Los geht es um 20 Uhr mit dem Duell der beiden Deutschen, die sich in der Gruppenphase überraschend durchgesetzt haben.

So können Sie den Grand Slam of Darts heute live verfolgen:

Springer hatte sich sensationell schon am 2. Spieltag der Vorrunde für das Achtelfinale qualifiziert. Wenig zog am finalen Spieltag nach und schrieb damit deutsche Darts-Geschichte: Zum ersten Mal überhaupt stehen drei Deutsche im Achtelfinale desselben Major-Turniers.

Nach dem deutschen Duell kommt es zur Partie zwischen dem Nordiren Josh Rock und Connor Scutt aus England, bevor Luke Littler seinen Auftritt hat. Der Superstar des Darts trifft auf Wessel Nijman aus den Niederlanden.

Im letzten Achtelfinale kommt es zum niederländischen Kräftemessen zwischen Michael van Gerwen und Danny Noppert.

Grand Slam: Modus und Ablauf

Am Grand Slam of Darts nehmen 32 Spieler teil, die zunächst in acht Vierergruppen aufgeteilt wurden. Nur die zwei Besten jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Phase ein. In der Gruppenphase wird „Best of 9 Legs“ gespielt.

Die Achtelfinals werden in der Folge am Mittwoch und Donnerstag im Modus „Best of 19 Legs“ ausgetragen. Danach stehen am Freitag und Samstag die Viertelfinals („Best of 31 Legs“) an, ehe am Sonntagnachmittag die Halbfinals („Best of 31 Legs“) folgen. Das Endspiel findet am Sonntagabend statt. Der Sieger muss 16 Legs gewinnen („Best of 31 Legs“).

Das Achtelfinale am Mittwoch im Überblick: