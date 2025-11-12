Grand Slam of Darts heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Schindler gefordert

SPORT1 12.11.2025 • 17:00 Uhr Der Grand Slam of Darts geht in die heiße Phase. Martin Schindler könnte neue Höhen erreichen - SPORT1 ist live dabei.

Der Grand Slam of Darts geht in die K.o.-Phase! Heute Abend geht es unter anderem für die deutsche Nummer eins Martin Schindler ums Viertelfinale - SPORT1 begleitet das gesamte Turnier täglich live im Free-TV und im Livestream.

Vier Spiele stehen heute auf dem Programm, los geht es um 20 Uhr. Schindler wird in der zweiten Partie des Abends auf den Waliser Gerwyn Price treffen. Das Match ist für 21.15 Uhr angesetzt.

So können Sie den Grand Slam of Darts heute live verfolgen:

Der Grand Slam of Darts ist für Schindler schon jetzt eine Erfolgsstory. Im sechsten Anlauf schaffte es „The Wall“ erstmals ins Achtelfinale. Ist auch die nächste Runde drin? Mit Price wartet ein starker Gegner, der seine Vorrundengruppe vor Ricky Evans und James Wade gewonnen hat.

Schindler war als Zweiter hinter Luke Woodhouse unter die letzten 16 vorgestoßen.

Los geht der Darts-Abend am Mittwoch mit der Partie zwischen eben jenem Woodhouse und Evans. Nach dem Schindler-Spiel kommt es dann zum Auftritt von Superstar Luke Humphries. Der Engländer misst sich mit Jurjen van der Velde.

Den Abschluss macht dann Chris Dobey, der Michael Smith gegenübersteht. Am Donnerstag geht es mit den anderen Achtelfinals weiter.

Grand Slam: Modus und Ablauf

Am Grand Slam of Darts nehmen 32 Spieler teil, die zunächst in acht Vierergruppen aufgeteilt wurden. Nur die zwei Besten jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Phase ein. In der Gruppenphase wird „Best of 9 Legs“ gespielt.

Die Achtelfinals werden in der Folge am Mittwoch und Donnerstag im Modus „Best of 19 Legs“ ausgetragen. Danach stehen am Freitag und Samstag die Viertelfinals („Best of 31 Legs“) an, ehe am Sonntagnachmittag die Halbfinals („Best of 31 Legs“) folgen. Das Endspiel findet am Sonntagabend statt. Der Sieger muss 16 Legs gewinnen („Best of 31 Legs“).

Das Achtelfinale am Mittwoch im Überblick: