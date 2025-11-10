Grand Slam of Darts heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Schindler muss liefern

SPORT1 10.11.2025 • 16:50 Uhr Der Grand Slam of Darts ist in vollem Gange und wird täglich live im Free-TV auf SPORT1 zu sehen sein. Beim Major-Turnier in Wolverhampton sind drei deutsche Spieler mit dabei.

Die Darts-Weltmeisterschaft wirft bereits ihre Schatten voraus. Doch bevor das wichtigste Turnier des Jahres (ab dem 11. Dezember live auf SPORT1) startet, steht der Grand Slam an.

SPORT1 überträgt das Major-Turnier seit Samstag neun Tage lang live im Free-TV und Stream. Als Kommentatoren werden Basti Schwele und Robert Marijanovic im Einsatz sein!

Mit Martin Schindler, Niko Springer und Lukas Wenig haben sich drei deutsche Darts-Spieler für das Event qualifiziert. Titelverteidiger ist Luke Littler, der im vergangenen Jahr Überraschungsfinalist Martin Lukeman im Endspiel souverän mit 16:3 bezwingen konnte.

So können Sie den Grand Slam of Darts heute live verfolgen:

Für Schindler geht es ums Achtelfinale

Martin Schindler muss nach seiner Niederlage gegen Luke Woodhouse und dem Sieg über Stephen Bunting im heutigen dritten und letzten Gruppenspiel unbedingt gewinnen, um sein Achtelfinalticket zu lösen.

Dabei trifft Deutschlands Nummer eins auf Alexis Toylo. Der Philippiner hat genauso wie Schindler bereits zwei Punkte gesammelt und konkurriert mit „The Wall“ um den zweiten Platz in der Gruppe C, der für die Teilnahme am Achtelfinale berechtigt.

Grand Slam: Modus und Ablauf

Am Grand Slam of Darts nehmen 32 Spieler teil, die zunächst in acht Vierergruppen aufgeteilt wurden. Nur die zwei Besten jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Phase ein. In der Gruppenphase wird „Best of 9 Legs“ gespielt.

Die Achtelfinals werden in der Folge am Mittwoch und Donnerstag im Modus „Best of 19 Legs“ ausgetragen. Danach stehen am Freitag und Samstag die Viertelfinals („Best of 31 Legs“) an, ehe am Sonntagnachmittag die Halbfinals („Best of 31 Legs“) folgen. Das Endspiel findet am Sonntagabend statt. Der Sieger muss 16 Legs gewinnen („Best of 31 Legs“).

Spielplan des Grand Slam of Darts

Spieltag 3: Abendsession ab 20 Uhr