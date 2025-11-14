Grand Slam of Darts heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Schockt Smith auch Humphries?

SPORT1 14.11.2025 • 17:00 Uhr Der Grand Slam of Darts geht in die heiße Phase. Am Freitag stehen die ersten Viertelfinals auf dem Programm. SPORT1 ist live dabei.

Der Grand Slam of Darts befindet sich in der K.o.-Phase! Am Freitag kommt es zu den ersten beiden Viertelfinal-Duellen.

So können Sie den Grand Slam of Darts heute live verfolgen:

Am Dienstag hatte sich Michael Smith im Achtelfinale in einem geradezu wahnwitzigen Duell mit Chris Dobey erst kurz vor Mitternacht deutscher Zeit mit 10:9 durchgesetzt. Dabei nutzte der „Bully Boy” erst seinen zehnten Matchdart!

Im Viertelfinale wartet auf Smith eine noch größere Herausforderung. Im steht kein Geringerer als Luke Humphries gegenüber, die Nummer 1 der Order of Merit.

Vor dem rein-englischen Duell fordert Ricky Evans ab 20.25 Uhr den Waliser Gerwyn Price. Der hatte im Achtelfinale die deutsche Nummer 1 Martin Schindler aus dem Turnier genommen.

Grand Slam: Modus und Ablauf

Am Grand Slam of Darts nehmen 32 Spieler teil, die zunächst in acht Vierergruppen aufgeteilt wurden. Nur die zwei Besten jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Phase ein. In der Gruppenphase wird „Best of 9 Legs“ gespielt.

Die Achtelfinals werden in der Folge am Mittwoch und Donnerstag im Modus „Best of 19 Legs“ ausgetragen. Danach stehen am Freitag und Samstag die Viertelfinals („Best of 31 Legs“) an, ehe am Sonntagnachmittag die Halbfinals („Best of 31 Legs“) folgen. Das Endspiel findet am Sonntagabend statt. Der Sieger muss 16 Legs gewinnen („Best of 31 Legs“).

Das Viertelfinale am Freitag im Überblick: