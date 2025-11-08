Grand Slam of Darts live im TV, Stream & Ticker - Wie starten die Deutschen?

Die Darts-Weltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus. Doch bevor das wichtigste Turnier im Jahr (ab dem 11. Dezember live auf SPORT1) startet, steht der Grand Slam an. SPORT1 überträgt das Major-Turnier ab Samstag für die kommenden neun Tage live im Free-TV und Stream. Als Kommentatoren werden dabei am Wochenende Robert Marijanovic und Gabriel Clemens im Einsatz sein!
Grand Slam of Darts live im Free-TV
Mit Martin Schindler, Niko Springer und Lukas Wenig haben sich drei deutsche Darts-Spieler für das Event qualifiziert. Titelverteidiger ist der 18-jährige Luke Littler, der im vergangenen Jahr Überraschungsfinalist Martin Lukeman im Endspiel souverän mit 16:3 bezwingen konnte.
So können Sie den Grand Slam of Darts live verfolgen:
Springer mit Hammergruppe
Der Startschuss fällt am Samstag um 14 Uhr, wenn Wenig in seinem ersten Gruppenspiel auf Danny Noppert trifft. An den folgenden Tagen spielt der Deutsche dann gegen Jonny Clayton und Cam Crabtree.
In der Abendsession folgen dann seine beiden Landsmänner. Schindler duelliert sich um 20.30 Uhr mit Luke Woodhouse. Anschließend bekommt er es in seiner Gruppe mit Stephen Bunting und Alexis Toylo zu tun.
Springer hat eine Hammergruppe erwischt. Er trifft zunächst auf Legende Gary Anderson (ca. 21.30 Uhr), ehe die Partien gegen Michael van Gerwen und Beau Greaves anstehen.
Grand Slam: Modus und Ablauf
Am Grand Slam of Darts nehmen 32 Spieler teil, die zunächst in acht Vierergruppen aufgeteilt wurden. Nur die zwei Besten jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Phase ein. In der Gruppenphase wird „Best of 9 Legs“ gespielt.
Die Achtelfinals werden in der Folge am Mittwoch und Donnerstag im Modus „Best of 19 Legs“ ausgetragen. Danach stehen am Freitag und Samstag die Viertelfinals („Best of 31 Legs“) an, ehe am Sonntagnachmittag die Halbfinals („Best of 31 Legs“) folgen. Das Endspiel findet am Sonntagabend statt. Der Sieger muss 16 Legs gewinnen („Best of 31 Legs“).
Spielplan des Grand Slam of Darts
Spieltag 1: Nachmittagssession ab 14 Uhr
- Danny Noppert - Lukas Wenig
- Damon Heta - Martin Lukeman
- Chris Dobey - Jurjen van der Velde
- Gerwyn Price - Ricky Evans
- James Wade - Stefan Bellmont
- Jonny Clayton - Crabtree
- Josh Rock - Wessel Nijman
- Gian van Veen - Lisa Ashton
Spieltag 1: Abendsession ab 20 Uhr
- Daryl Gurney - Connor Scutt
- Martin Schindler - Luke Woodhouse
- Nathan Aspinall - Michael Smith
- Gary Anderson - Niko Springer
- Luke Humphries - Alex Spellman
- Luke Littler - Karel Sedlacek
- Michael van Gerwen - Beau Greaves
- Stephen Bunting - Alexis Toylo