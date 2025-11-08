Grand Slam of Darts live im TV, Stream & Ticker - Wie starten die Deutschen?

SPORT1 08.11.2025 • 10:05 Uhr Der Grand Slam of Darts ist ab Samstag neun Tage lang live im Free-TV auf SPORT1 zu sehen. Beim Major-Turnier in Wolverhampton sind drei deutsche Spieler mit dabei.

Die Darts-Weltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus. Doch bevor das wichtigste Turnier im Jahr (ab dem 11. Dezember live auf SPORT1) startet, steht der Grand Slam an. SPORT1 überträgt das Major-Turnier ab Samstag für die kommenden neun Tage live im Free-TV und Stream. Als Kommentatoren werden dabei am Wochenende Robert Marijanovic und Gabriel Clemens im Einsatz sein!

Mit Martin Schindler, Niko Springer und Lukas Wenig haben sich drei deutsche Darts-Spieler für das Event qualifiziert. Titelverteidiger ist der 18-jährige Luke Littler, der im vergangenen Jahr Überraschungsfinalist Martin Lukeman im Endspiel souverän mit 16:3 bezwingen konnte.

So können Sie den Grand Slam of Darts live verfolgen:

Springer mit Hammergruppe

Der Startschuss fällt am Samstag um 14 Uhr, wenn Wenig in seinem ersten Gruppenspiel auf Danny Noppert trifft. An den folgenden Tagen spielt der Deutsche dann gegen Jonny Clayton und Cam Crabtree.

In der Abendsession folgen dann seine beiden Landsmänner. Schindler duelliert sich um 20.30 Uhr mit Luke Woodhouse. Anschließend bekommt er es in seiner Gruppe mit Stephen Bunting und Alexis Toylo zu tun.

Springer hat eine Hammergruppe erwischt. Er trifft zunächst auf Legende Gary Anderson (ca. 21.30 Uhr), ehe die Partien gegen Michael van Gerwen und Beau Greaves anstehen.

Grand Slam: Modus und Ablauf

Am Grand Slam of Darts nehmen 32 Spieler teil, die zunächst in acht Vierergruppen aufgeteilt wurden. Nur die zwei Besten jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Phase ein. In der Gruppenphase wird „Best of 9 Legs“ gespielt.

Die Achtelfinals werden in der Folge am Mittwoch und Donnerstag im Modus „Best of 19 Legs“ ausgetragen. Danach stehen am Freitag und Samstag die Viertelfinals („Best of 31 Legs“) an, ehe am Sonntagnachmittag die Halbfinals („Best of 31 Legs“) folgen. Das Endspiel findet am Sonntagabend statt. Der Sieger muss 16 Legs gewinnen („Best of 31 Legs“).

Spielplan des Grand Slam of Darts

Spieltag 1: Nachmittagssession ab 14 Uhr

Danny Noppert - Lukas Wenig

Damon Heta - Martin Lukeman

Chris Dobey - Jurjen van der Velde

Gerwyn Price - Ricky Evans

James Wade - Stefan Bellmont

Jonny Clayton - Crabtree

Josh Rock - Wessel Nijman

Gian van Veen - Lisa Ashton

Spieltag 1: Abendsession ab 20 Uhr