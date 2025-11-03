Grand Slam of Darts: Niko Springer erwischt Hammergruppe

Am Montagabend hat die PDC die Auslosung für den Grand Slam of Darts (ab 8. November live auf SPORT1) veröffentlicht. Auf die drei deutschen Teilnehmer Martin Schindler, Niko Springer und Lukas Wenig warten in ihren jeweiligen Gruppen mitunter schwere Aufgaben.
Springer erwischt Hammergruppe
Besonders hart hat es Springer erwischt. Der „Meenzer Bub“ spielt bei seinem Debüt gegen drei ehemalige Weltmeister: Michael van Gerwen (drei WM-Titel), Gary Anderson (zwei WM-Titel) und die dreimalige Frauen-Weltmeisterin Beau Greaves komplettieren die Gruppe G.
Auf die deutsche Nummer eins, Martin Schindler, warten in Gruppe C mit Stephen Bunting und Luke Woodhouse zwei erfahrene Profis. Schindlers dritter Kontrahent ist der philippinische Qualifikant Alexis Toylo.
Lukas Wenig, der sich erst beim Qualifikationsturnier die Teilnahme gesichert hatte, wurde der Gruppe H zugelost. Dort geht es für „Luu“ gegen Jonny Clayton, Danny Noppert und Cam Crabtree, den Sieger der Development Tour 2025.
Darts: Humphries gegen Aspinall und Smith
Bis zum 16. November 2025 kämpfen beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton insgesamt 32 Spieler um den Titel. Vorjahressieger Luke Littler trifft in der Gruppe E auf Daryl Gurney, Connor Scutt und Karel Sedlacek. Der Weltranglistenerste Luke Humphries steht in Gruppe A Nathan Aspinall, Michael Smith und Alex Spellman gegenüber.
Die Gruppenphase läuft vom 8. bis zum 11. November. Nachdem jeder gegen jeden Gruppengegner angetreten ist, qualifizieren sich die zwei Besten der jeweiligen Gruppe für die K.o.-Runde.
Dort duellieren sich die letzten 16 Spieler, ehe am 16. November die Halbfinals und das große Finale in zwei Sessions ausgetragen werden.
Grand Slam of Darts 2025 - Die Gruppen:
Gruppe A
- Luke Humphries
- Nathan Aspinall
- Michael Smith
- Alex Spellman
Gruppe B
- Chris Dobey
- Damon Heta
- Martin Lukeman
- Jurjen van der Velde
Gruppe C
- Stephen Bunting
- Martin Schindler
- Luke Woodhouse
- Alexis Toylo
Gruppe D
- James Wade
- Gerwyn Price
- Ricky Evans
- Stefan Bellmont
Gruppe E
- Luke Littler
- Daryl Gurney
- Connor Scutt
- Karel Sedlacek
Gruppe F
- Gian van Veen
- Josh Rock
- Wessel Nijman
- Lisa Ashton
Gruppe G
- Michael van Gerwen
- Gary Anderson
- Niko Springer
- Beau Greaves
Gruppe H
- Jonny Clayton
- Danny Noppert
- Lukas Wenig
- Cam Crabtree