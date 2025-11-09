Grand Slam of Darts: Wenig landet besonders wichtigen Coup

Lukas Wenig hat seine Hoffnungen beim Grand Slam of Darts aufrechterhalten!
Wenig landet wichtigen Coup
Der Deutsche bezwang im zweiten Gruppenspiel der Gruppe H überraschend die Nummer sechs der PDC Order of Merit Jonny Clayton mit 5:3 in Legs.
Obwohl Wenig mit 93,98 Punkten den etwas schwächeren Drei-Dart-Average spielte als Clayton (94,14 Punkte), behielt „Luu“ am Ende die Oberhand.
Clayton tat sich besonders auf die Doppel schwer und traf nur drei seiner 15 Versuche (20 Prozent). Wenig beendete das Spiel mit einer Doppelquote von 50 Prozent und traf mit seinem dritten Matchdart die Doppel-8 zum Sieg.
Wenig kämpft um seine Tourcard
Für Wenig war der Sieg mit Blick auf die Weltrangliste und den Erhalt seiner Tourcard besonders wichtig. Nur die besten 64 Spieler der PDC Order of Merit behalten ihre Spielberechtigung.
Da Wenig vor dem Turnier nur auf Rang 71 lag, muss der Deutsche noch einige Plätze aufholen. Im Live-Ranking belegt Wenig schon Platz 70.
Grand Slam of Darts: Wenig gegen Crabtree gefordert
Übersteht der Münchhausener die Gruppenphase beim Grand Slam of Darts, könnte er sich in der Weltrangliste weiter nach vorne spielen und wichtige Punkte sammeln. Wenig trifft im letzten Gruppenspiel auf den Engländer Cam Crabtree. Diese Partie entscheidet um das Weiterkommen.
Das erste Gruppenspiel hatte Wenig denkbar knapp gegen den Niederländer Danny Noppert verloren (4:5). Der Deutsche vergab dabei sieben Matchdarts.