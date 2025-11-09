Grand Slam of Darts: Wenig landet besonders wichtigen Coup

Julius Schamburg 09.11.2025 • 15:48 Uhr Überraschender Coup von Lukas Wenig. Der Deutsche landet beim Grand Slam of Darts einen extrem wichtigen Sieg - auch mit Blick auf seine Tourcard.

Lukas Wenig hat seine Hoffnungen beim Grand Slam of Darts aufrechterhalten!

Der Deutsche bezwang im zweiten Gruppenspiel der Gruppe H überraschend die Nummer sechs der PDC Order of Merit Jonny Clayton mit 5:3 in Legs.

Obwohl Wenig mit 93,98 Punkten den etwas schwächeren Drei-Dart-Average spielte als Clayton (94,14 Punkte), behielt „Luu“ am Ende die Oberhand.

Clayton tat sich besonders auf die Doppel schwer und traf nur drei seiner 15 Versuche (20 Prozent). Wenig beendete das Spiel mit einer Doppelquote von 50 Prozent und traf mit seinem dritten Matchdart die Doppel-8 zum Sieg.

Wenig kämpft um seine Tourcard

Für Wenig war der Sieg mit Blick auf die Weltrangliste und den Erhalt seiner Tourcard besonders wichtig. Nur die besten 64 Spieler der PDC Order of Merit behalten ihre Spielberechtigung.

Da Wenig vor dem Turnier nur auf Rang 71 lag, muss der Deutsche noch einige Plätze aufholen. Im Live-Ranking belegt Wenig schon Platz 70.

Grand Slam of Darts: Wenig gegen Crabtree gefordert