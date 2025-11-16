Showdown mit Littler und Humphries: Grand Slam of Darts heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker

SPORT1 16.11.2025 • 11:00 Uhr Finaltag beim Grand Slam of Darts! Am Sonntag werden erst die Halbfinals ausgespielt, am Abend folgt das große Finale. Erobert Luke Littler Platz eins in der Weltrangliste? SPORT1 ist live dabei.

Der Finaltag beim Grand Slam of Darts steht an! Wer krönt sich zum Champion in Wolverhampton? Am Sonntag geht es schon ab 14.15 Uhr deutscher Zeit mit den Halbfinals los (LIVE bei SPORT1).

Im ersten Halbfinale trifft Luke Humphries auf den Waliser Gerwyn Price. Den zweiten Finalplatz spielen anschließend Wunderkind Luke Littler und Lukas-Wenig-Bezwinger Danny Noppert unter sich aus.

So können Sie den Grand Slam of Darts heute live verfolgen:

Littler winkt großer Meilenstein

So könnte es im Finale wieder einmal zum Duell zwischen Humphries und Littler kommen. Das Finale findet am Sonntagabend statt.

Fest steht: Erreicht Littler das Finale, wird er ab Montag als neue Nummer eins der PDC Order of Merit geführt, unabhängig vom Ausgang des Finals.

Mit Noppert wartet auf Littler eine knifflige Herausforderung. Der Niederländer warf am Samstagabend den deutschen Lukas Wenig aus dem Turnier (16:8) und stoppte dessen Sensationslauf.

Littler setzte sich in seinem Viertelfinale mit 16:12 in Legs gegen den Nordiren Josh Rock durch.

Grand Slam: Modus und Ablauf

Am Grand Slam of Darts nehmen 32 Spieler teil, die zunächst in acht Vierergruppen aufgeteilt wurden. Nur die zwei Besten jeder Gruppe zogen in die K.o.-Phase ein.

Die Achtelfinals wurden in der Folge am Mittwoch und Donnerstag im Modus „Best of 19 Legs“ ausgetragen. Seit dem Viertelfinale wird im Modus „Best of 31 Legs“ gespielt. Der Sieger muss also 16 Legs gewinnen. Auf den Sieger des Turniers warten 150.000 Pfund Preisgeld.

Die Halbfinals am Sonntag im Überblick: