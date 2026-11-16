Van Gerwen packt aus: „Eine der schwierigsten Phasen meines Lebens“

Michael van Gerwen blickt auf schwierige Monate zurück. Auf seinem knappen Auftaktsieg beim Grand Slam of Darts will er aufbauen - und so zu seiner Topform zurückfinden.

Michael van Gerwen hat nach seinem mühevollen Auftaktsieg beim Grand Slam of Darts (bis 22.11. täglich LIVE auf SPORT1) ungewohnt offen über seine aktuelle Situation gesprochen.

Der dreimalige Turniersieger setzte sich am Samstag in Wolverhampton knapp mit 5:4 gegen den Engländer Henry Coates durch und musste dabei sogar zwei Matchdarts seines Gegners überstehen. Anschließend äußerte sich der Niederländer auf der Pressekonferenz zu den Herausforderungen der vergangenen Monate.

Michael van Gerwen erlebte herausfordernde Monate Michael van Gerwen erlebte herausfordernde Monate © IMAGO/Action Plus

„Es ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Phasen meines Lebens, aber zugleich auch eine der herausforderndsten und schönsten. Denn du hast wieder etwas, wofür du kämpfen kannst“, sagte van Gerwen.

Van Gerwen war nach mehreren schwachen Turnierergebnissen im aktuellen Jahr aus den Top Ten der Order of Merit gerutscht. Der 37-Jährige ziehe aus seiner Situation aber neue Motivation: „Wenn mir nicht mehr gefallen würde, was ich tue, wäre ich nicht hier. Ich liebe Darts und vor allem das Spielen auf den großen Bühnen.“

Van Gerwen: „Manchmal ist das einfach hart“

MvG betonte zudem, wie intensiv er an seiner Form arbeite: „Jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich sehr hart arbeite, um jede Woche so gut wie möglich zu spielen. Manchmal braucht das Zeit, und manchmal ist es schwierig. Aber so läuft Darts leider.“

Gleichzeitig erinnerte er daran, seit rund zwei Jahrzehnten dauerhaft im Rampenlicht zu stehen. „Die Leute müssen verstehen, dass ich seit 20 Jahren im Fernsehen Darts spiele. Manchmal ist das einfach hart.“

DEINE MEINUNG

Trotz der Rückschläge glaubt der ehemalige Weltranglistenerste fest daran, die Wende schaffen zu können: „Ich glaube, dass ich mental in der Lage bin, das Blatt zu wenden. Weil ich es will und weil mir diese Herausforderung Spaß macht.“

Van Gerwen will auf Krimi-Sieg aufbauen

Der knappe Erfolg gegen Coates soll dabei neues Selbstvertrauen geben: „Darauf kann ich mit Blick auf mein nächstes Spiel aufbauen. Ich freue mich auf Dienstag.“ Dann trifft der Niederländer in seinem zweiten Gruppenspiel beim Grand Slam of Darts auf den Schweden Jeffrey de Graaf.

Coates lobte er derweil in den höchsten Tönen. „Henry gebührt wirklich großes Lob. Für jemanden, der zum ersten Mal auf einer so großen Bühne steht, hat er das phänomenal gemacht“, sagte van Gerwen nach dem Spiel. „Jeder weiß, woher ich komme und dass ich derzeit um jeden Sieg hart kämpfen muss. Zum Glück hat mir das heute wieder etwas Freude bereitet.“



Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.