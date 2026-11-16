Zoff um Darts-Profi Soutar

Darts-Spieler Alan Soutar fühlt sich von der Spielervereinigung PDPA ungerecht behandelt. In einem Interview zeigt er sich enttäuscht.

Nach seinem Auftaktsieg beim Grand Slam of Darts (Bis Sonntag täglich LIVE bei SPORT1) hat der schottische Darts-Profi Alan Soutar scharfe Kritik an der Spielervereinigung Professional Darts Players Association (PDPA) geäußert. Im Umgang mit seiner Schulterverletzung warf er der PDPA vor, ihn nicht unterstützt zu haben.

Auf seine Bitte um Hilfe habe die Spielervereinigung mit einem „Nein“ reagiert. Diese Reaktion habe den Schotten verletzt: „Das tut weh, weil sie anderen Spielern helfen, egal, welche Vergehen sie begangen haben.“ Weiter erklärte Soutar enttäuscht, er habe „mitten in der Saison wirklich ein bisschen Hilfe gebraucht“.

Alan Soutar beim Grand Slam of Darts Alan Soutar beim Grand Slam of Darts © IMAGO/Every Second Media

Sein Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, begründete der 48-Jährige mit seiner Position in der Rangliste. So habe er den Eindruck, dass den besser platzierten Spielern mehr geholfen werde als den schlechter platzierten Spielern: „Wenn du nicht oben stehst, kümmern sie sich nicht um dich“, kritisierte er weiter.

Soutar weiterhin mit Schmerzen

Um seine Schmerzen hätten sich letztendlich sein Manager und er selbst gekümmert. Trotz einer leichten Besserung habe er weiterhin Probleme mit seiner Schulter.

Zum Auftakt des Grand Slam of Darts besiegte Soutar Lisa Ashton mit 5:2. Sein nächstes und zweites Gruppenspiel bestreitet er am Montag gegen den Niederländer Jermaine Wattimena.