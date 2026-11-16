Darts heute live: Grand Slam of Darts im Free-TV, Stream & Ticker – Springer gefordert

Am heutigen Montag steht beim Grand Slam of Darts 2026 der dritte Gruppenspieltag an. Für Niko Springer geht es um den Einzug ins Achtelfinale.

Tag 3 beim Grand Slam of Darts (bis nächste Woche Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) – am heutigen Montag steht aus deutscher Sicht Niko Springer im Fokus. Für den 26-Jährigen geht es im letzten Gruppenspiel gegen Wessel Nijman um den Einzug ins Achtelfinale. Der Gewinner des Duells darf sich über das Weiterkommen freuen.

Die Partie steigt zum Abschluss der Session am Montagabend in Wolverhampton. Zuvor geht es auch in den anderen Gruppen um die Tickets für die K.o.-Runde. Zum Auftakt des Abends (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) duellieren sich Jermaine Wattimena und Alan Soutar, die beide ihr Auftaktmatch gewinnen konnten. Der Sieger des Duells kommt weiter.

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Auch Luke Littler ist nach seinem Auftaktsieg gegen Beau Greaves zum zweiten Mal im Einsatz. Da sein Gegner Niels Zonneveld sein Auftaktmatch gegen Greaves verlor, könnte sich Littler sogar eine knappe Niederlage leisten. Zonneveld hingegen muss mit 5:2 oder höher gewinnen, um „The Nuke“ noch das Ticket für das Achtelfinale zu entreißen.

Der Modus des Grand Slam of Darts

Der Grand Slam findet traditionell im englischen Wolverhampton statt und ist das vorletzten Major-Turnier vor der WM (ab dem 11. Dezember LIVE auf SPORT1).

Dieses Jahr bringt das Event jedoch eine Neuerung mit sich: Erstmalig durften sich 48 Spieler qualifizieren. Diese werden in 16 Gruppen à drei Teilnehmern aufgeteilt. Nur der Erstplatzierte darf sich über ein Weiterkommen freuen. Nach der Gruppenphase (Samstag bis Dienstag) geht es dann mit der K.o.-Runde weiter.

Die Spiele der Abendsession