Darts Masters: Gerwyn Price verzichtet auf Teilnahme

„The Iceman“ Gerwyn Price gewann sein Auftaktmatch bei der Premier League Darts gegen Nathan Aspinall mit 6:4. Seine Teilnahme am Masters, das vom 2. bis 4. Februar im englischen Milton Keynes stattfinden wird, sagte der Waliser allerdings ab.

Wie die PDC berichtete, sind familiäre Gründe der Grund für seine Absage am Major-Turnier, an dem die besten 24 Spieler der Weltrangliste teilnehmen. Nun müsste der 38-Jährige beim Masters eigentlich durch den nächstbesten Spieler der PDC Order of Merit ersetzt werden: José de Sousa.