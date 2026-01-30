Darts World Masters: Luke Littler übersteht Krimi

Julius Schamburg 30.01.2026 • 23:31 Uhr Luke Littler landet beim World Masters einen Comeback-Sieg. Ein seltenes Kunststück verpasst das Wunderkind denkbar knapp.

Luke Littler ist beim World Masters nach einem Krimi in die zweite Runde eingezogen. Der 19 Jahre alte Engländer gewann nach 1:2-Rückstand gegen den Belgier Mike De Decker mit 3:2 in Sätzen.

Littler spielte dabei 98,62 Punkte im Drei-Dart-Average, De Decker kam auf 90,90 Punkte. Auf die Doppel war Littler bei 35,29 Prozent seiner Würfe erfolgreich. Sein Kontrahent kam auf 37,5 Prozent.

Im zweiten Leg des vierten Satzes warf Littler acht perfekte Darts, verpasste den 9-Darter auf der Doppel-15 aber denkbar knapp. Mit einem 10-Darter holte der zweimalige Weltmeister sich schließlich das Leg. Danach gab Littler kein Leg mehr ab und holte sich den Sieg.

World Masters: Schindler bereits ausgeschieden

Das World Masters wird im Satzmodus ausgetragen, wobei jedes Set lediglich über Best of 3 Legs gespielt wird.

PDC World Masters, die Ergebnisse des zweiten Tages: