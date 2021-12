Darts-WM 2022: Fabian Schmutzler unterliegt Ryan Meikle - Anderson fordert Lewis, Ashton vs. Meulenkamp

Der Deutsche konnte vor allem in den ersten beiden Sätzen mit seinem deutlich erfahreneren Gegner nicht ganz mithalten, im dritten Satz wurde es aber noch einmal spannend. Zwar lag der Brite schon mit 2:0 in Führung, dann allerdings schnappte sich der 16-Jährige zwei Legs in Folge und glich zum 2:2 aus. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)