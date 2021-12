Darts-WM 2022 heute mit Clemens - Williams, de Sousa, Cross - Barney LIVE im TV, Stream & Ticker

An Tag neun der Darts-WM startet mit Gabriel Clemens auch endlich Deutschlands Nummer eins ins Turnier. Der „German Giant“ ist in der Abendsession gefordert, trifft in Runde zwei auf den Waliser Lewy Williams, der sich zum Auftakt gegen Toyokazu Shibata durchgesetzt hatte. Folgt Clemens seinem Landsmann Florian Hempel in die 3. Runde? (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)