Darts-WM heute mit Van den Bergh - Hempel LIVE bei SPORT1 im TV, Stream & Ticker

Am Nachmittag (ab 13 Uhr LIVE auf SPORT1) wird bereits der Gegner von Gabriel Clemens ermittelt. Die deutsche Nummer eins steigt am 23. Dezember ein und wartet entweder auf Lewy Williams oder Toyokazu Shibata, die die erste Session am Dienstag eröffnen. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)