Darts-WM 2022: Warum Mensur Suljovic nur im Darts Österreicher ist

Der Kurier berichtet, dass Ende Oktober ein abschlägiger Brief kam, aus dem das Medium wiefolgt zitiert: „Das Amt der Wiener Landesregierung teilt mit, dass eine Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Mensur Suljovic … gemäß Staatsbürgerschaftsgesetz … in der geltenden Fassung derzeit nicht möglich ist“.