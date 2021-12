Darts-WM 2022: Was geht noch für Florian Hempel? Turnierbaum im Check

Weil Reisende aus Großbritannien in Deutschland zwei Wochen in Quarantäne müssen, kann der 31-Jährige nicht zu seiner Familie fliegen. Dass er in diesem Jahr Heiligabend ohne seine Liebsten feiert, hat aber einen mehr als nur erfreulichen Grund: Hempel steht bei der Darts-WM im Londoner Ally Pally in der dritten Runde. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)