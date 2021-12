Darts-WM: Gabriel Clemens besiegt Lewis Williams - in der dritten Runde geht es gegen Jonny Clayton

Bei seinem Auftakt in die Darts-WM 2022 im Londoner Ally Pally (Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER) feierte Deutschlands bester Darts-Spieler einen klaren 3:0-Sieg gegen Lewis Williams und zieht damit einen Tag vor Weihnachten zum zweiten Mal in Folge in die dritte Runde der WM ein. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)