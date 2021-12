Darts-WM: Nächster Corona-Schock - kostet Van der Voort van Gerwen die WM?

Superstar van Gerwen bestreitet nach jetzigem Stand am Dienstag sein Drittrundenmatch gegen Chris Dobey. Die langjährige Nummer eins der Welt muss nun hoffen, dass der Coronatest negativ ausfällt. So war es bei van Duijvenbode, der am Montag nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 gegen Ross Smith gewann und sich für das Achtelfinale qualifizierte.