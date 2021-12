Darts-WM 2022: Fallon Sherrock hofft auf Duell mit Gerwyn Price

„Er ist der Weltmeister, jeder will gegen den Weltmeister spielen“, sagte die Britin im SPORT1-Podcast Checkout: „Es wäre einfach nur toll.“ Am Sonntag (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) trifft die „Queen of the Palace“ zum Auftakt auf Rekordteilnehmer Steve Beaton. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)