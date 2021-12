Darts-WM: Tomas "Shorty" Seyler träumt von Comeback

In den letzten Jahren ist es auch wegen Verletzungen ruhiger geworden um die aktive Karriere des gelernten Schiffbauers. Doch Seyler betont bei Spox: „Wenn ich ganz ehrlich bin, lebt der Traum schon noch in mir, nochmal im Ally Pally (Spielort der Darts-WM in London, Anm. d. Red.) einzumarschieren.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)