Darts-WM: Darum geht es für Michael Smith und Peter Wright im Finale der Darts-WM

Das wird sich auch auf die Platzierungen der beiden in der Order of Merit, der offiziellen PDC-Weltrangliste, auswirken. Die basiert nämlich auf den Preisgeldern, die die Spieler in einer Auswahl von PDC-Turnieren in den vergangenen zwei Jahren erspielt haben. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)