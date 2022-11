Darts: Hopp verpasst Darts-WM erneut - Tourkarte weg

Der Junioren-Weltmeister von 2016 schied beim Turnier in Barnsley, bei dem die letzten drei WM-Tickets vergeben werden, nach dem 4:6 gegen den Engländer Ryan Joyce bereits in der ersten Runde aus. Noch am Samstag hatte Hopp im Finale beim Qualifikationsevent für westeuropäische Profis die Weltmeisterschaft nur knapp verpasst. (NEWS: WM-Drama um Hopp: „Es tut weh!“)