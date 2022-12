Darts-WM 2023: "Ich hatte Angst" - Deutsche Darts-Hoffnung Martin Schindler im Interview offen

Schindler: Wer am stärksten ist? Da muss man wieder mit Gerwyn Price, Michael van Gerwen und Peter Wright gehen. Obwohl ich sagen muss: Peter Wright wirkt dieses Jahr nicht so selbstverständlich wie die Jahre zuvor. Ich glaube, van Gerwen hat es gezeigt, als er den Grand Prix und das Matchplay gewonnen hat – also die größten Majors nach der WM. Er könnte der Stärkste sein. Bei den Underdogs führt kein Weg mehr an Josh Rock vorbei. Der stellt ja dieses Jahr gefühlt einen Rekord nach dem anderen auf. Ein Jahr Tour Card - und er kommt so dicke in die Top 50 der Welt. Und je nachdem, was er bei den Majors noch macht, vielleicht sogar in die Top 32. Das wird man noch sehen, was da alles passiert um den Jungen.