Scharfe Kritik an Kane: "Wenn man 100 Millionen gekostet hat..."

Der Engländer wurde in der 84. Minute mit Rückenschmerzen ausgewechselt , als Bayern noch mit 1:0 führte und damit für das Finale in Wembley qualifiziert gewesen wäre. Der Doppelschlag von Joselu folgte erst, als Kane auf der Bank saß.

Hamann attackiert Harry Kane

„Wenn du einen Spieler holst, den englischen Nationalmannschaftskapitän, der 100 Millionen Euro gekostet hat - er ist zwar nicht bei den Bayern der Kapitän, aber er ist der wichtigste Spieler, die Leitfigur -, dann kann ich nicht in einem Champions-League-Halbfinale nach 80 Minuten rausgehen mit Rückenproblemen“, kritisierte Hamann.

Der ehemalige Profi fügte an: „Das sind die Spiele, in denen sie ihn brauchen. Wenn man der englische Nationalmannschaftskapitän ist und 100 Millionen gekostet hat, muss ich erwarten, dass er auf die Zähne beißt.“

"Den anderen nagelt man an die Wand"

Kane fehlt FC Bayern gegen Wolfsburg

„Er war das ganze Spiel gehandicapt. Er hatte beim Aufwärmen eine Blockade am Rücken gekriegt“, erklärte Tuchel am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg. Kane wird in dieser Partie ausfallen.