Darts-WM 2023: WM-Ticket verpasst - jetzt will Max Hopp "ähnliche Figur abgeben wie Schweinsteiger"

Hopp: Das mit der Spielberechtigung habe ich jetzt schon mehrfach in Interviews gehört - das würde ich so nicht formulieren. Ich bin trotzdem spielberechtigt, an jeder Qualifikation und jedem Turnier teilzunehmen. Ich kann mir die Lizenz, das Tour-School-Ticket, im Januar schon zurückholen. Das heißt, im Worst-Case-Szenario ist das Ticket gerade einmal vier Wochen weg. Das wird immer so ein bisschen aufgebauscht. Aber natürlich war das etwas, das sich abgezeichnet hat. Die Form war einfach zu schwankend. Ich nehme aber alles hin, wie es kommt. Das schöne ist ja, dass ich trotzdem sämtliche Turniere weiterhin spielen kann. Nur, das ist die Konsequenz, muss ich mich für die meisten Events qualifizieren. Ich kann trotzdem weiter Darts spielen, meiner Leidenschaft folgen und das ist das, was für mich zählt.