Darts-WM: Die neue Darts-Generation im Ally Pally - Youngsters mischen Elite auf

WM-Dauerbrenner Jermaine Wattimena musste seine Koffer nach dem ersten Duell gleich wieder packen. In Rafferty - seines Zeichens 22 Jahre alt - fand der Niederländer bereits an Turnier-Tag Eins seinen Meister. Doch auch hier endete der Erfolgslauf des Youngster mit einem klaren 0:3 gegen Michael Smith, der nun in der nächsten Runde auf Gabriel Clemens trifft. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)