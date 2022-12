Darts-WM 2023: Die tragische Geschichte von Rockstar Jansen

Wenig verwunderlich, denn „The Mullet“ ist ein großer Fan von Rock-Musik. Sein Einlaufsong „Welcome To The Jungle“ von Guns N‘ Roses belegt das eindrucksvoll. Es passt auch zu seinem Debüt im Ally Pally, denn die Atmosphäre ist für ihn was Besonderes: „Es wird wirklich verrückt, es ist eine Art Dschungel.“