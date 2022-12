Darts-WM: Gary Anderson - Ist das der leise Abschied des "Flying Scotsman"?

Doch ansonsten war es still geworden um den zweimaligen Weltmeister Es machte sich bemerkbar, dass er schon seit Jahren keine Events der European Tour mehr spielt, um so den Reisestrapazen zu entgehen. Leistungstechnisch baute er massiv ab. Was in einem überraschenden WM-Aus gipfelte, hatte sich eigentlich schon angedeutet. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)