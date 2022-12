Darts-WM: Josh Rock - Clayton huldigt: "Brillant, absolut brillant"

Selbst bei Darts-Legende Phil Taylor hatte sich der Youngster in den Fokus gespielt. „Er begeistert mich“, adelte er Josh Rock vor dem WM bei Online Darts TV: „Ich sehe viel von mir in Josh Rock. Ich denke, er ist talentiert. Was auch immer das Geheimnis ist, ich denke, er hat es.“ Als Ratschlag für die Zukunft gab er ihm auf den Weg mit, dass er einfach so weitermachen solle, wie er sich bisher entwickelt habe. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)