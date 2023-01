Darts-WM 2023: Price, van Gerwen, Hopp, Wright trauen Clemens WM-Titel zu

Am Rande des Exhibition-Turniers in Neu Ulm sagte Michael van Gerwen bei SPORT1: „Ich weiß nicht, ob er Weltmeister werden kann. Man sieht, wie schwer es ist. Warum nicht? Ich habe schlechtere Leute gesehen, die Weltmeister wurden. Es ist ein langer Weg nach oben. Man kommt nicht in die PDC und gewinnt sofort die WM im ersten Jahr. Ich spiele jetzt 17 Jahre und weiß besser als jeder andere, wie hart es ist.“ (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)