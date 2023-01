Darts-WM: Bully Boy will Versprechen einlösen nach WM-Triumph

Denn seinen Darts-Spitznamen verdankt die neue Nummer eins der PDC Order of Merit ebenjenen Tieren. In seiner Jugend arbeitete er auf einer Farm in Littleborough und kümmerte sich um die neugeborenen Kälber. Unter anderem verpasste er ihnen die Ohrmarken. Da die Tiere dabei regelmäßig rebellierten, verpasste ihm sein Chef den Spitznamen, mit dem er in der Darts-Welt für Furore sorgte. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)