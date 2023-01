Darts-WM: Der Clemens-Coup und die Folgen - Kolumne von Robert Marijanovic

Auch die Spieler selbst wissen, dass der deutsche Markt wichtig für alle ist, um die Einnahmen zu erhöhen. Da will man dann natürlich auch als Konkurrent, dass so ein Spieler immer mal wieder Erfolg hat. Am Ende haben alle was davon. Und es geht auch etwas voran hierzulande. Ja, wir haben da ein, zwei Jahrzehnte Rückstand, holen aber in Riesenschritten auf.