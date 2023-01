Darts-WM Finale heute LIVE: Michael Smith - Michael van Gerwen im TV, Stream, Live-Ticker bei SPORT1

Beide Spieler sind heiß auf den Titel. Smith will sich für die Niederlage im Finale 2019 gegen den Niederländern rächen. „Ich möchte einfach nur antreten (...) und mich für 2019 revanchieren“, sagte Smith in seiner Pressekonferenz: „Das Einzige, woran ich denke, ist diese Trophäe zu holen. Ich weiß, dass ich eine Revanche will, aber ich sehe es als eine weitere Chance. Ich weiß, dass Michael in Form ist.“