Darts-WM 2023: Finale dank Machtdemonstration! Van Gerwen überrollt Van den Bergh mit Psychospielchen

Der Topfavorit aus den Niederlanden hat Dimitri Van den Bergh mit 6:0 (3:2, 3:0, 3:0, 3:2, 3:0, 3:0) in Sätzen überrollt und ist zum sechsten Mal in seiner Karriere ins Finale der Darts-WM (Finale der Darts-WM am Dienstag ab 18 Uhr LIVE bei SPORT1) eingezogen.