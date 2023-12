Darts-WM 2024: Anderson mit Gala im Duell der Ikonen - Gegner von van Gerwen steht fest

Gary Anderson hat ein kleines Achtungszeichen an die Konkurrenz geschickt! „The Flying Scotsman“ dominierte in der zweiten Runde der Darts-WM 2024 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) das Ikonen-Duell mit Simon Whitlock nach Belieben und setzte sich souverän mit 3:0-Sätzen durch.

Anderson, der einer von nur drei Spielern ist, die zwei WM-Titel in Folge (2015 und 2016) aufweisen können, startete direkt mit fünf perfekten Darts in das Match. Es dauerte sogar sechs Legs, bis sein Gegner Whitlock sein erstes Doppelfeld traf.

Der Australier hatte sich zwar am Vortag in einem dramatischen Match mit 3:2 gegen Paolo Nebrida durchgesetzt , dabei aber bereits alles andere als überzeugt und daraufhin im SPORT1 -Interview geunkt, dass diese Leistung auf keinen Fall für Anderson reichen würde.

Sherrock bringt diesmal kein Glück - Menzies verzweifelt an Chisnall

Sherrock bringt diesmal kein Glück - Menzies verzweifelt an Chisnall

WM-Rätsel gelöst! Das hält der Debütant in der Hand

WM-Rätsel gelöst! Das hält der Debütant in der Hand

Rivera überrascht - Barry trifft auf van Gerwen

Kurios war es beim zweiten Match des Abends zugegangen, in dem der Irländer Keane Barry auf den Underdog Reynaldo Rivera von den Philippinen traf. Viele Experten rätselten anfangs, was Rivera denn neben seinen Pfeilen noch in den Händen hielt. Des Rätsels Lösung lautete ein dicker Markierungsstift.