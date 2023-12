Darts-WM 2024: Rätsel gelöst! Debütant Rivera spielt mit Stift in der Hand - das steckt dahinter

Reynaldo Rivera, Debütant von den Philippinen, spielte bei seiner 1:3-Niederlage im Auftaktmatch gegen Keane Barry mit einem dicken Markierstift in der linken Hand, also als Rechtshänder dort, wo er die Pfeile hält. Er benutze dabei immer denselben Stift, bestätigte Rivera bei SPORT1 .

Was steckt dahinter? In Riveras Heimatland schreiben die Spieler bei den Turnieren selbst die Scores auf eine Tafel, nachdem sie geworfen haben. Deshalb haben manche von ihnen stets einen Schreiber dabei.

Mit insgesamt vier Startern sind so viele Spieler von den Philippinen dabei wie noch nie zuvor bei einer PDC-Weltmeisterschaft. Sandro Eric Sosing hatte bei seiner 0:3-Niederlage am Nachmittag gegen Lee Evans wie die Akteure in den vergangenen Jahren jedoch keinen Stift in der Hand.