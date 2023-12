Darts-WM 2024: Handschlag-Eklat nach sensationellem Favoriten-Aus?

Das wollte ihm sein Gegenüber aber nicht übelnehmen, wie er auf der anschließenden Pressekonferenz betonte: „Ich wäre auch nicht glücklich, aber er hat mir die Hand gegeben, also alles okay.“ Zudem zeigte sich der 34-Jährige überzeugt, dass Wade nun wieder gefasst wäre. „Aber in diesem Moment ist Verärgerung nachvollziehbar, weil wir alle das ganze Jahr hart für diesen Moment trainieren. Ich werfe ihm nichts vor.“

Campbell: „Es war nur der nächste Schritt“

Damit muss Wade auch in diesem Jahr seinen WM-Traum früh aufgeben. Bislang stand der 40-Jährige viermal im Halbfinale, zuletzt bei der WM 2022. Campbells WM-Märchen bekommt hingegen ein weiteres Kapitel. Bei seinen vier bisherigen Auftritten im Ally Pally kam er nie über Runde eins hinaus. Nun wird er nach Weihnachten in Runde drei um das Achtelfinale spielen. Zuvor fliegt er jedoch über die Feiertage nach Hause zu seiner Familie. „Zeit mit der Familie ist das, was ich am meisten brauche. Also ist das okay.“