Darts-WM 2024: "Hebt mein Spiel auf ein neues Level" - Menzies dank Freundin Sherrock besser

Schräge Grimassen, exzessives Anheizen des Publikums, emotionales Erleben des eigenen Spiels: Cameron Menzies war bei seinem Auftakterfolg bei der Darts-WM 2024 in seinem Element.

Der Schotte setzte sich problemlos mit 3:0 gegen Rusty-Jake Rodriguez durch und steht in der 2. Runde, in der er am Samstag (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, Stream und Ticker) auf Dave Chisnall trifft.

Sehr nervös sei er gewesen und ganz und gar nicht zufrieden mit seiner Performance, verriet er anschließend im Interview – der Österreicher verlangte ihm allerdings auch nicht das A-Game ab. Ein Drei-Dart-Average von 88,49 Punkten genügte ihm.

Sherrock fiebert mit Menzies mit

Im Publikum, ganz am inneren Rand des VIP-Bereichs, fieberte Menzies Lebensgefährtin Fallon Sherrock mit. Die „Queen of the Palace“ und „Cammy“ sind seit 2021 liiert.

Die 29-Jährige bestreitet am Sonntag in der Abendsession ihr Auftaktmatch gegen Jermaine Wattimena und würde im Fall eines Sieges auf Martin Schindler treffen.

„Wir bleiben das ganze Wochenende, also kann ich ihr Spiel am Sonntag anschauen. Und ich hoffe, dass wir beide auch nach Weihnachten noch dabei sind, dann hätten wir beide unsere nächsten Spiele gewonnen“, erklärte Menzies bei SPORT1.

Der gebürtige Glasgower, der sich während der Weltmeisterschaft in Sherrocks Heimat Milton Keynes aufhält und am Spieltag sogar noch eine Fünf-Stunden-Schicht als Klempner schob, ist erst seit Anfang 2022 fester Bestandteil der Profitour der PDC, als er eine Tour Card ergatterte. Zuvor war er vorwiegend bei BDO und WDF aktiv, wo er 2022 das WM-Halbfinale erreicht hatte.

Darts-Traumpaar: Erstes Date bei KFC

Dass seine Freundin eine wesentliche Rolle bei seiner Etablierung auf höchstem Niveau spielt, unterstrich Menzies am Freitagabend: „Seit ich mit ihr trainiere, ist mein Spiel auf ein neues Level gekommen. Sie ist so eine gute Darts-Spielerin. Und das hilft mir sehr.“

„Wir trainieren zusammen so viel wir können. Wir spielen zusammen sehr viel Cricket“, ergänzte der Rechtshänder, der vor der WM Platz 63 in der Order of Merit belegte.

Kennengelernt haben sich er und Sherrock bei einem Online-Dartsturnier. Eines seiner ersten Dates hatte das Traumpaar der Szene bei KFC.