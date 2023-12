Darts-WM 2024: Irre Machtdemonstration von MvG - auch ein Ex-Weltmeister dreht auf

Dabei reichte dem dreimaligen Weltmeister eine Doppelquote von 44 Prozent, um den Engländer Stephen Bunting überraschend deutlich per Whitewash mit 4:0 aus dem Turnier zu kegeln. „Van Gerwen ist on fire“, beurteilte SPORT1 -Experte Max Hopp den Auftritt des Niederländers.

In den ersten beiden Sätzen spielte der Niederländer einen Average jenseits der 100-Punkte-Marke, ließ im zweiten Durchgang nur einen Checkout-Dart liegen.

Besonderes Geburtstagsgeschenk! So reagiert Anderson

Van Gerwen, der bei den Buchmachern auf einer Ebene mit dem Engländer Luke Humphries als Favorit auf den WM-Titel gehandelt wird, spielte die Partie souverän zu Ende und sicherte sich auf der Doppel 8 den Einzug in die Runde der Letzten Acht.

Anderson startet schwach - und dreht dann auf

„Ohh Gary, Gary - Gary, Gary, Gary, Gary Andersooon“ - der Alexandra Palace zeigte sich bereits zum Auftakt der Freitag-Abendsession von seiner besten Seite und jubelte den schottischen Ex-Weltmeister in die Runde der letzten 16.

Mit 4:1 besiegte Anderson seinen kroatischen Kontrahenten Boris Krcmar klar, spielte dabei nur knapp unter 100 Punkten im Durchschnitt und komplettierte das Achtelfinale der Darts-WM, das Michael van Gerwen noch am späteren Abend eröffnete .

Schon vor seinem zweiten Auftritt des Jahres in der Londoner Kultstätte durfte sich Anderson freuen. SPORT1 -Moderatorin Katharina Kleinfeldt überreichte dem 53-Jährigen, der jüngst Geburtstag feierte, ein personalisiertes SPORT1 -Phrasenschwein im Kult-Look.

Und auch in der Partie hatte der Routinier allen Grund zur Freude: Während Krcmar noch im ersten Satz mithalten konnte, dabei ein High-Finish von 161 Punkten spektakulär checkte, drehte Anderson in der Folge auf und holte sich alle vier Sätze in Folge.