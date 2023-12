Darts-WM 2024: Kracher-Partien für Hempel und Co.! Das sind die nächsten deutschen Gegner

Harter Brocken für WM-Halbfinalist Clemens

Gabriel Clemens startete als höchstgesetzter Deutscher in die WM (22.) und wurde seiner Favoritenrolle gegen Leung aus Hongkong gerecht. 3:1 besiegte der Saarländer den jungen Asiaten und zog souverän in die dritte Runde ein - wo nun ein ganz anderes Kaliber auf den letztjährigen Halbfinalisten wartet.

Dave Chisnall heißt der nächste Gegner des „German Giant“. Der Engländer ist auf Rang elf der PDC Order of Merit aufgeführt und bezwang am zweiten WM-Tag den Schotten Cameron Menzies mit 3:1.

Hempel trifft auf Engländer

Florian Hempel legte am Freitagabend ein unglaubliches Comeback gegen den Van den Bergh hin und steht ein wenig überraschend in der nächsten Runde. Drei Matchdarts musste der Kölner überstehen, ehe er den favorisierten Belgier nach 0:2-Rückstand mit 3:2 aus dem Turnier warf.

In der nächsten Runde bekommt es Hempel mit Stephen Bunting zu tun. „The Bullet“ flog am Samstag gegen Ryan Joyce geradezu in die nächste Runde. Dazu zauberte er mit 107,28 Punkten den bislang besten Drei-Dart-Average in diesem Turnier ins Board.

Schindler trifft auf Noppert-Schreck

Topfavorit wartet auf „Pikachu“

Ricardo „Pikachu“ Pietreczko besiegte Rydz mit 3:2 und komplettierte damit das deutsche Darts-Quartett in Runde drei. In dieser wartet jedoch ein absoluter Topfavorit auf den WM-Titel 2024.

„Das hört sich jetzt arrogant an, aber mein größter Favorit bin ich. Ohne diese Erwartung bräuchte ich bei der WM nicht antreten. Ich weiß, dass Luke Humphries in der dritten Runde warten könnte, hätte aber auch kein Problem damit, wenn er schon in der zweiten Runde ausscheidet. Ich gebe mein Bestes und mir ist es egal, wer dort auf der Bühne steht, denn am Ende will ich gewinnen“, erklärte der gebürtige Berliner damals.