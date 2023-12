Darts-WM 2024: Hempel außer Rand und Band! WM-Krimi wird mit besonderem Extra belohnt

Dieser Sieg ist so wichtig! Bei der Darts-WM 2024 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1) triumphiert der Florian Hempel in der zweiten Runde gegen Dimitri Van den Bergh mit 3:2 nach Sätzen. Damit kann der Deutsche an sein Ally-Pally-Debüt bei der WM 2022 anknüpfen, als er bis in die dritte Runde vorgestoßen war.

Noch schöner als das nächste Kapitel im Hempelschen WM-Märchen ist jedoch der Umstand, dass er weiteres Preisgeld für die PDC Order of Merit sammeln kann. Der gebürtige Dessauer belegt aktuell Rang 65 in der Weltrangliste und kämpft damit um seine PDC-Tourkarte für das kommende Jahr. Um diese zu retten, muss er nach der Weltmeisterschaft unter den besten 64 Spielern der Welt platziert sein.

Das schien dem in Köln lebende Hempel mehr als bewusst zu sein, denn er kam gut in die Partie. Er nahm seinen Kontrahenten direkt den Anwurf an und zog schnell auf 2:0 nach Legs davon. Danach kämpfte sich der „Dreammaker“ jedoch ins Match und holte sich mit drei Legs in Folge noch den ersten Satz.

Hempel kann Van-den-Bergh-Schwäche nicht nutzen

Dabei war der Belgier nicht unantastbar in dieser Phase. Vor allem die Doppelfelder wollten überhaupt nicht fallen. Gerade einmal drei seiner zwölf Leg-Darts konnte Van den Bergh, die Nummer 15 der Welt, im ersten Durchgang nutzen. Mit einem Drei-Dart-Average von 82,94 Punkten konnte Hempel jedoch nicht genug Druck ausüben, um diese Schwäche zu nutzen.

Ein ähnliches Bild bot sich den Fans im zweiten Satz. Hempel spielte gefällig und zeigte mit einem Shanghai-Finish über Triple-20, Single-20 und Doppel-20 sein Können. Aber auch hier kam er wieder nicht oft genug in die Position, ein Leg ausmachen zu können.

Hempel wackelt - und liefert

In Satz drei brachte sich Hempel dann erstmals auf das Scoreboard und verkürzte nach Sätzen auf 1:2 - musste aber wieder unnötig zittern. Nach 2:0-Legführung stand sein Gegner doch noch vor dem Matchgewinn. Erst ein Patzer des Belgiers hielt Hempel weiter im Spiel.

In Satz vier spielte sich Hempel dann in einen regelrechten Rausch. Mit dem Rücken zur Wand stand Hempel im vierten Leg vor der Niederlage und legte dann ein 151-Highfinish hin. Als Van den Bergh danach auch noch seine Matchdarts zwei und drei vergab, war der Hempel-Zug nicht mehr zu stoppen. Er glich nach Sätzen aus und setzte mit einem Zehn-Darter zum Auftakt in den fünften Satz gleich ein nächstes Ausrufezeichen.

Diesem Rausch konnte Van den Bergh nichts mehr entgegensetzen. Hempel löste sein Ticket für die dritte Runde, wo es gegen den Sieger aus dem englischen Duell zwischen Stephen Bunting und Ryan Joyce geht. Und viel wichtiger: Er hat seine Tourkarte für die nächsten zwei Jahre so gut wie sicher. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2024 zum Herunterladen)

Alle Spiele der Abendsession im Überblick:

Runde der letzten 64

Dimitri Van den Bergh - Florian Hempel 2:3 (3:2, 3:1, 2:3, 2:3, 0:3)

Martin Schindler - Jermaine Wattimena