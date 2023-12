Darts-WM 2024: Schindler macht historischen deutschen Darts-Abend perfekt

Damit stehen bei einer Weltmeisterschaft erstmals drei Deutsche in der dritten Runde. Während sich Gabriel Clemens bereits am Vortag sein Drittrundenticket sicherte, musste Florian Hempel vor Schindler durch ein Wechselbad der Gefühle , ehe er wie vor zwei Jahren gegen Dimitri Van den Bergh triumphierte. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2024 zum Herunterladen)

„Ich habe das Spiel gesehen. Als es 2:0 für Dimi stand, wurde ich in den Practice Room gerufen. Dass es dann noch 3:2 endet, das war von Florian schon sehr beeindruckend. Eine fantastische Leistung“, zeigte sich Schindler begeistert, sagte aber auch ehrlich: „Aber im Endeffekt war es mir egal. Ich weiß, ich muss mein Spiel gewinnen. Das ist das, was zählt. Das ist kein fehlender Respekt, aber einfach normal.“

Und dass „The Wall“ gewinnen wollte, war von Beginn an zu spüren. Die aktuelle Nummer 26 der PDC Order of Merit sicherte sich direkt die ersten beiden Sätzen und legte dabei jeweils einen Drei-Dart-Average jenseits der 90-Punkte-Marke auf. Dazu zeigte er sich bärenstark auf die Doppel. Im ersten Satz traf er überragende 75 Prozent, während er im zweiten Durchgang immer noch fast jede zweite Möglichkeit zum Checkout nutzte.

Das war aber nur eine kleine Delle in der Leistung des Deutschen an diesem Abend. In Satz vier übernahm der Strausberger wieder das Kommando und nutzte seinen insgesamt dritten Matchdart zum Sieg, der den historischen Darts-Moment aus deutscher Sicht perfekt machte. „Ich war sehr konstant unterwegs und habe nicht viel auf die Doppel liegen lassen. Dann wird ein Spiel sehr einfach“, verriet Schindler nach dem Match sein Erfolgsgeheimnis.