Darts-WM 2024: "Magpie" erteilt Höchststrafe

An Tag sechs der Darts -WM 2024 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) haben die Fans im Ally Pally ein besonderes Kunststück geboten bekommen. William O‘Connor stürmte mit einem 3:0-Erfolg in die zweite Runde, wo er nun auf Chris Dobey trifft.

Allerdings setzte sich „Magpie“ nicht nur klar in drei Sätzen gegen Bhav Patel durch, der Ire gönnte dem indischen WM-Debütanten nicht mal einen Leg-Gewinn. So kam es zum ersten kompletten Whitewash in diesem Jahr im Ally Pally.