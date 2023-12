Darts-WM 2024: Pietreczko-Aus beschert SPORT1 neue Bestwerte

Die hochspannende Drittrunden-Partie gegen Mitfavorit Luke Humphries und das dramatische Ausscheiden von „Pikachu“ verfolgten 1,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze. Im Schnitt saßen 950.000 Zuschauer (Z3+) bei einem starken Gesamt-Marktanteil von 4,8 Prozent vor den Bildschirmen.

Darüber hinaus erzielte die Liveübertragung aus dem Londoner Alexandra Palace hervorragende Marktanteile in der werberelevanten Zielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49): SPORT1 war sowohl am Nachmittag mit 19,1 Prozent als auch in der Primetime mit 14,7 Prozent Marktführer.