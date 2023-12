Darts-WM: Hochzeitsreise? Van Barneveld im Terminstress

Hochzeitsreise? Darts-WM geht vor

Raymond van Barneveld tritt zum 31. Mal bei der Darts-WM an. In seiner langen Karriere steht ihm die viele Reiserei das ein ums andere Mal im Weg. So erschwert auch die bevorstehende WM die Planung der Hochzeitsreise mit seiner Frau.