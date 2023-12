Eine WM-Premiere und ein Lokalmatador - die Exoten der Darts-WM 2024

Thibault Tricole (Frankreich)

Seit vergangenem Jahr gewinnt der Dartsport in Frankreich immer mehr an Bedeutung, was auch an Tricole liegt. Der 34-Jährige erreichte 2022 das Finale der World Darts Championship Finals in Lakeside, während sein Landsmann Jacques Labre in diesem Jahr als erster französischer Spieler eine PDC Tour Card bei der Q-School gewinnen konnte.