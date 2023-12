Darts-WM 2024: Horvat heiß auf WM-Auftakt - "Werde es genießen"

Mit viel Vorfreude und betont entspannt startet Dragutin Horvat als größter Underdog des deutschen Quintetts in die Darts-WM .

„Ich werde es genießen“, sagte der 47-Jährige vor seinem Auftaktmatch gegen den Belgier Mike De Decker am Dienstag (ab ca. 21.10 Uhr Live im TV und Stream auf SPORT1 und im Liveticker) dem SID: „Ich bin total locker und ruhig.“ Nachdem Florian Hempel am Sonntag als erster Deutscher sein Erstrundenmatch gewonnen hatte, will „Herkules“ nachziehen.