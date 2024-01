Darts-WM 2024: Demonstration im Viertelfinale! Littler-Märchen geht weiter

Der 16-Jährige ließ Brendan Dolan in der Runde der letzten Acht am Neujahrstag keine Chance und besiegte den Routinier mit 5:1 in Sätzen.

Littler mit unfassbarem zweiten Satz

Littler spielte wie schon in den Runden zuvor bei seiner ersten WM von Beginn an furios auf. Nachdem er sich den ersten Satz nach 0:2-Rückstand in Legs doch noch schnappte, zeigte er in Durchgang zwei sein ganzes Können.